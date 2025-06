Fondi sisma nel mirino | Alle Giuseppine 18 milioni Il più consistente in città

Un investimento senza precedenti a Macerata: 18 milioni di euro destinati all’adeguamento sismico dell’Istituto San Giuseppe. Questa cifra, tra le più consistenti della città, promette di rivoluzionare la sicurezza e il patrimonio educativo locale. Ma cosa comportano realmente questi lavori e quali impatti avranno sulla comunità? Scopriamo insieme i dettagli di un progetto che segna un passo importante verso una Macerata più sicura e resiliente.

Per i lavori di adeguamento sismico dell’ istituto San Giuseppe di Macerata, in via Isonzo, sono stati stanziati 18.134.282 euro. "Per l’entità del finanziamento concesso, costituisce in città forse il più grande cantiere nell’ambito della ricostruzione privata dopo quello relativo ai palazzi demoliti di via Pace". A sollevare la questione è Daniele Staffolani, ex consigliere comunale Pd ed ex direttore Erap Macerata. I lavori, iniziati il 19 aprile 2023, dovrebbero concludersi il 17 febbraio 2028. "La scuola paritaria privata delle Giuseppine è presente a Macerata fin dal secolo scorso, svolgendo una preziosa opera educativa di molte generazioni di studenti – continua – scuola che da circa un decennio non è più gestita direttamente dalle suore ma da una Cooperativa e che, attualmente, ospita una scuola dell’infanzia, una scuola elementare e una scuola media inferiore, per un totale di circa 200 alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it