Fondazione Del Monte i conti Erogati 68 milioni di euro

La Fondazione del Monte conferma il suo impegno a supportare la comunità con risultati impressionanti: 68 milioni di euro erogati, un patrimonio in crescita e oltre 320 progetti realizzati tra Bologna e Ravenna. Questi numeri testimoniano una stabilità solida e una visione lungimirante, che permettono alla fondazione di via delle Donzelle di "dare" ancora di più, rafforzando il tessuto sociale e culturale del territorio.

Un avanzo di 6,7 milioni e un patrimonio netto che sale a 247 milioni di euro. E ancora 320 progetti sostenuti tra l'area metropolitana di Bologna e la provincia di Ravenna, mettendo in campo 6,8 milioni di euro per iniziative sociali, culturali ed educative. Questi i numeri del bilancio d'esercizio 2024 della Fondazione del Monte. Un risultato positivo all'insegna della stabilità che consentirà alla fondazione di via delle Donzelle di "dare continuità all'attività erogativa fino al 2027 e di rafforzare la capacità di intervento sul territorio", ha commentato il presidente Pierluigi Stefanini. "Il fatto che il bilancio sia in linea con le stime dell'anno scorso significa che una politica finanziaria prudenziale e diversificata è la strada giusta da percorrere.

