Fondazione Credito Bergamasco il territorio nel cuore | In un anno 8 milioni alla comunità

La Fondazione Credito Bergamasco si consacra come cuore pulsante del territorio, investendo 8 milioni di euro in un anno a beneficio della comunità. Angelo Piazzoli sottolinea l’importanza dell’ascolto e del supporto concreto, attraverso progetti che abbracciano socialità, cultura, salute, istruzione e sport. Un impegno che testimonia come il legame con le persone sia al centro della missione della fondazione, affinché ogni iniziativa contribuisca a rendere Bergamo un luogo migliore per tutti.

Bergamo. “L’ascolto del territorio per noi è fondamentale: la nostra mission è quella di essere vicini alle sue esigenze, come dimostra il sostegno a numerosi progetti che spaziano fra sociale e solidarietà, arte e cultura, ricerca e salute, istruzione e formazione, fino ad arrivare allo sport”. Così Angelo Piazzoli, presidente della Fondazione Credito Bergamasco, evidenzia l’attenzione che l’ente presta alla comunità locale e alle persone che la abitano. La spiccata sensibilità sociale che contraddistingue questa realtà sin dal giorno della sua istituzione, avvenuta il 28 luglio 1988, è stata continuamente coltivata nel tempo e ha fatto registrare risultati importanti anche nel 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fondazione Credito Bergamasco, il territorio nel cuore: “In un anno 8 milioni alla comunità”

