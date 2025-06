Fondazione Carisp insediato il nuovo consiglio di amministrazione | Gardini confermato alla presidenza

Venerdì scorso, la Fondazione Carisp ha dato il via al suo nuovo mandato 2025-29, con l’insediamento ufficiale del consiglio di amministrazione. Tutti i membri sono stati confermati, compreso Maurizio Gardini alla presidenza e Gianfranco Brunelli come vicepresidente, scelta di Gardini stessa. Il rinnovo, che coinvolge due terzi dei componenti, segna un importante passo avanti per il futuro dell’istituzione, puntando a rafforzare il suo ruolo nel territorio.

Venerdì si è insediato il consiglio di amministrazione della Fondazione Carisp per il mandato 2025-29. Tutti confermati i Consiglieri, così come è stato confermato alla presidenza Maurizio Gardini e, su sua proposta, Gianfranco Brunelli alla vicepresidenza. Rinnovato invece, per due terzi, il.

