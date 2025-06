Fondazione Cariplo e Microsoft | IA per potenziare il terzo settore

potenziare l'efficacia delle loro azioni e amplificare il loro impatto sociale. Unendo tecnologia e solidarietà, questo progetto mira a trasformare il modo in cui il non profit opera, rendendo le risorse più mirate e le soluzioni più innovative per rispondere alle esigenze della comunità. Sostenere l'adozione dell'IA nel terzo settore significa investire nel futuro di un’Italia più inclusiva e sostenibile.

Unire l'innovazione tecnologica con la vocazione sociale è oggi più che mai una priorità strategica. È in questa direzione che si inserisce il nuovo progetto presentato presso la Cariplo Factory, durante l'evento Umano + Digitale: IA al servizio del Non Profit, promosso da Fondazione Cariplo e Microsoft Italia. L'iniziativa punta a sostenere l'adozione dell' intelligenza artificiale da parte degli enti del terzo settore, con l'obiettivo di potenziare l'efficacia delle loro attività e affrontare le nuove sfide sociali in modo più tempestivo e mirato. Frutto di una collaborazione consolidata, il progetto si articola lungo due direttrici principali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondazione Cariplo e Microsoft: IA per potenziare il terzo settore

