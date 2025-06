Follia in strada a Siracusa 50enne perde la testa | urla razziste botte ai poliziotti e calci a un medico

Una scena di pura follia quella che si è svolta a Siracusa: un uomo di 50 anni, in preda a un raptus, ha scatenato il panico tra passanti, insultando e aggredendo poliziotti e medici. Un episodio che scuote la città e mette in evidenza la fragilità della gestione della rabbia. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, ma resta il monito sulla necessità di trovare soluzioni più efficaci per prevenire simili episodi di violenza.

