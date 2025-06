Foggia brilla ai Campionati Nazionali Universitari 2025 | il CUS conquista tre titoli nazionali

Foggia si distingue ai Campionati Nazionali Universitari 2025 con un risultato straordinario: il CUS conquista tre titoli nazionali e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama universitario sportivo italiano. Dal 24 maggio all’1 giugno ad Ancona, l’atleta foggiano ha brillato, portando a casa medaglie e onorando l’impegno e la passione che contraddistinguono il movimento sportivo universitario della città . La vittoria di Foggia si traduce in un successo che va oltre i numeri, alimentando la fiducia e l’orgoglio dell’intera comunità universitaria

Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione del CUS Foggia ai Campionati Nazionali Universitari 2025, tenutisi ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno. La squadra dell'Ateneo di Foggia ha dimostrato la propria eccellenza sportiva, conquistando 3 medaglie d'oro e 2 di bronzo nelle.

