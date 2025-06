Fiumicino sale da gioco con orari più contenuti | il Tar conferma

Fiumicino rafforza la sua posizione per una vita più sana, confermando la legittimità delle restrizioni sugli orari delle sale da gioco. Il TAR del Lazio respinge il ricorso, sottolineando come questa misura sia proporzionata e mirata a proteggere la salute pubblica. Una vittoria importante che dimostra come la tutela del benessere collettivo possa prevalere sugli interessi economici, aprendo nuove prospettive di equilibrio tra divertimento e sicurezza.

Fiumicino, 6 giugno 2025- Il TAR conferma la legittimità dell’Ordinanza Sindacale sul contenimento orario delle sale gioco. Fiumicino – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale N.14 del 2 maggio 2025, che disciplina gli orari di apertura delle sale da gioco, in quanto proporzionata e razionale rispetto all’obiettivo perseguito: tutelare la salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e ai giocatori compulsivi. In particolare, il TAR Lazio (Ordinanza n. 31042025) ha giudicato fondata e coerente la scelta dell’amministrazione comunale di prevedere una fascia oraria maggiormente restrittiva nelle ore notturne, poiché statisticamente risultano essere le più critiche per i comportamenti compulsivi legati al gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Fiumicino sale da gioco con orari contenuti, il Tar conferma: “Ordinanza legittima” - Baccini: "Una vittoria per tutta la comunità. Le limitazioni orarie non vogliono colpire il settore, ma accompagnarlo verso una maggiore responsabilità sociale" ... Riporta ilfaroonline.it

