Fiumicino la legalità alla scuola di Tragliatella

scenario vibrante di colori e spirito, dove studenti e insegnanti si sono uniti in un gesto simbolico di speranza e legalità. La festa sulla legalità di Tragliatella ha dimostrato come impegno e passione possano trasformare ogni sfida in un'occasione di crescita e consapevolezza, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutta la comunità.

Fiumicino, 6 giugno 2o25- Causa maltempo dal 23 maggio è slittata ad oggi, ultimo giorno di scuola, la festa sulla legalità, sapientemente messa in scena da un formidabile manipolo di insegnanti, che ancora una volta, con pazienza e abnegazione durata sette mesi, hanno messo in scena una serie di idee luminose per far sentire i giovani alunni già cittadini consapevoli e rispettosi della costituzione. Fuori la scuola era stato allestito uno spazio con tutti gli elaborati grafici e pittorici preparati in tanti mesi dai maestri e dalle maestre di questo plesso, un vero gioiello educativo, che risplende nella periferia di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Scuola Fiumicino Legalità Tragliatella