Fiumicino in dirittura d’arrivo il collegamento tra il lungomare e via del Faro

Fiumicino si prepara a vivere una svolta importante: il collegamento tra il Lungomare della Salute e via del Faro sta per essere completato. Un’opera attesa da tempo, ideata per valorizzare il nostro litorale e promuovere una mobilità più sostenibile. Al centro di questa innovazione c’è la nuova passerella in legno, che renderà il percorso ancora più immersivo nel paesaggio naturale, creando un collegamento armonioso tra mare e città. La passerella rappresenta un vero e proprio ponte tra tradizione e futuro, promettendo di trasformare l’esperienza dei cittadini e dei visitatori.

Fiumicino, 6 maggio 2025- Il percorso è tracciato, i lavori in via di conclusione: i l nuovo tratto ciclopedonale che collegherà il Lungomare della Salute a via del Faro sta per diventare realtà. Un intervento atteso e progettato per migliorare la fruibilità del litorale, favorendo una mobilità sostenibile e pienamente integrata con il paesaggio naturale. Cuore del progetto è la nuova passerella in legno, elemento centrale dell’opera, che permetterà a pedoni e ciclisti di proseguire in sicurezza fino a via del Faro, superando l’ostacolo rappresentato dal muretto terminale, che verrà abbattuto proprio per garantire la continuità del tracciato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Faro Fiumicino Lungomare Dirittura

