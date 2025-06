Fiumicino in dirittura d’arrivo il collegamento ciclopedonale tra il lungomare e via del Faro

Fiumicino si prepara a fare un passo avanti verso la mobilità sostenibile: il nuovo tratto ciclopedonale tra Lungomare della Salute e via del Faro è in fase di ultimazione. Un’opera attesa che trasformerà il litorale, offrendo un percorso più sicuro e verde per cittadini e visitatori. Cuore del progetto è la passerella in legno, elemento centrale dell’opera, che rappresenta un ponte tra natura e innovazione, rendendo Fiumicino ancora più vivibile e accessibile.

Fiumicino, 6 maggio 2025- Il percorso è tracciato, i lavori in via di conclusione: i l nuovo tratto ciclopedonale che collegherà il Lungomare della Salute a via del Faro sta per diventare realtà. Un intervento atteso e progettato per migliorare la fruibilità del litorale, favorendo una mobilità sostenibile e pienamente integrata con il paesaggio naturale. Cuore del progetto è la nuova passerella in legno, elemento centrale dell'opera, che permetterà a pedoni e ciclisti di proseguire in sicurezza fino a via del Faro, superando l'ostacolo rappresentato dal muretto terminale, che verrà abbattuto proprio per garantire la continuità del tracciato.

