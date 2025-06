Fiumi e torrenti l' Unione Pedemontana dopo la tragedia di Sergiu Baciu | Non sono destinati alla balneazione

A seguito della tragica scomparsa di Sergiu Baciu, l'Unione Pedemontana Parmense ribadisce l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di non utilizzare i fiumi e i torrenti come aree di balneazione. La vita di Sergiu ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e sensibilizzare la comunità sui rischi legati a queste acque spesso imprevedibili. Ricordiamo a tutti che la prudenza salva vite e che la priorità è sempre la sicurezza.

Dopo la morte di Sergiu Baciu, annegato nelle acque del Taro nella giornata di domenica 1° giugno dopo essersi tuffato per salvare il figlio in difficoltĂ , l'Unione Pedemontana Parmense lancia un appello per ricordare che i fiumi e i torrenti non sono destinati alla balneazione.

In questa notizia si parla di: Fiumi Torrenti Unione Pedemontana

