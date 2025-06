Fisco | sequestrato quasi un milione a una ditta nel Napoletano

Un colpo duro al mondo dell’evasione fiscale: quasi un milione di euro sequestrati a una ditta di Pompei, nel Napoletano. La Guardia di Finanza ha agito per contrastare reati come omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili, dimostrando ancora una volta l’impegno per tutelare il corretto funzionamento del sistema fiscale. Ma cosa comporta questa operazione e quali sono le conseguenze per le aziende coinvolte? Scopriamolo insieme.

Tempo di lettura: < 1 minuto Omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili: sono i due reati contestati al rappresentante legale di una ditta con sede a Pompei nei confronti della quale i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per l’importo di 939.987,54 euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale oplontino, su richiesta della Procura torrese. Sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale relativa agli anni di imposta dal 2021 al 2023, è emerso che la società avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini Ires per il 2022 ed Iva per il 2022 e il 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fisco: sequestrato quasi un milione a una ditta nel Napoletano

