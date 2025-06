Firenze torna ‘Dal Basso’ La festa de l’Unità metropolitana

Firenze si prepara a tornare protagonista con una festa che unisce comunità e ideali: la Festa de l’Unità metropolitana 2025. Un evento itinerante, in cinque location diverse, che accende l’estate fiorentina con energia e partecipazione. La parola d’ordine di quest’anno, “dal basso”, rispecchia il desiderio di ripartire dai cittadini per costruire un futuro condiviso. Non perdere questa straordinaria occasione di confronto e divertimento: la festa sta per cominciare!

Firenze, 6 giugno 2025 - Il Partito democratico metropolitano annuncia con entusiasmo il ritorno della Festa de l’Unità metropolitana, che nel 2025 si presenta con una formula rinnovata: cinque appuntamenti, in cinque luoghi diversi, per una festa itinerante che accompagnerà l’estate e coinvolgerà tutta la provincia di Firenze. La parola d’ordine di quest’anno è “dal basso”. La Festa de l’Unità metropolitana è stata presentata questa mattina, 6 giugno, da Monica Marini, segretaria Pd metropolitano Firenze, Andrea Ceccarelli, segretario Pd Firenze, Andrea Anichini, coordinatore segreteria metropolitana, Francesco Martini, responsabile organizzazione segreteria metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna ‘Dal Basso’. La festa de l’Unità metropolitana

