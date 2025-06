firenze tentano un furto a un furgone portavalori forzando la serratura con le forbici

La scena si svolge nel cuore di Firenze, dove un tentativo di furto audace e rischioso è stato prontamente sventato dalla Polizia. Due giovani, uno armato di forbici e l’altra a fare da palo, hanno cercato di mettere a segno un colpo ai danni di un furgone portavalori. Un episodio che mette in luce quanto siano audaci e imprevedibili le nuove generazioni. Per l'altra, invece, si prospettano conseguenze legali e un futuro da valutare attentamente...

Firenze, 6 giugno 2025 – Un tentativo di furto decisamente insolito, da parte di due giovani (un 20enne e una 17enne) è stato sventato dalla Polizia. Mentre lui armato di forbici forzava la serratura di un furgone portavalori l'altra faceva da palo. È accaduto a Firenze, protagonisti un 20enne milanese e una 17enne livornese, nel parcheggio dell'Esselunga in via Canova. Il primo, gia noto alle forze dell'ordine è stato arrestato, per l'altra, incensurata, è scattata la denuncia: per entrambi l'accusa è concorso in tentato furto. Il tribunale di Firenze dopo aver convalidato l'arresto per il 20enne ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it