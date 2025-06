Firenze premio a tesi di laurea o dottorato? animal-free | bando aperto fino al 30 ottobre

Se sei uno studente o un ricercatore appassionato di metodi di ricerca cruelty-free, questa è l'occasione che fa per te! L’Università di Firenze, in collaborazione con Lav Firenze, ha aperto un bando fino al 30 ottobre 2025 per premiare le migliori tesi di laurea o di dottorato sviluppate senza l’uso di animali. Un’opportunità imperdibile per contribuire a un mondo più etico e innovativo nel campo della ricerca. Non perdere questa chance di fare la differenza!

Firenze, 6 giugno 2025 – Fissata per il 30 di ottobre la scadenza del bando, istituito presso l’ateneo di Firenze, che dà la possibilità a giovani ricercatori specializzati nel campo dei modelli di ricerca senza animali di vincere 2.000 euro, donati dalla Lav di Firenze, per una tesi di laurea o di dottorato basata su un progetto di ricerca totalmente animal free. Uno strumento, quello del bando attuato da Lav in più di una università in Italia, per sostenere tesi di laurea specialistiche o di dottorato in cui sia chiaramente evidenziata la rilevanza per lo sviluppo o il perfezionamento di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale e il conseguente impatto scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, premio a tesi di laurea o dottorato? animal-free: bando aperto fino al 30 ottobre

In questa notizia si parla di: Firenze Tesi Bando Laurea

In scadenza bando per tesi di laurea magistrale in Storia moderna o in Storia contemporanea - L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia e il dipartimento Sagas dell'Università degli Studi di Firenze hanno indetto un bando per un "Premio per tesi di ... Segnala valdinievoleoggi.it

Legacoop Toscana premia 8 studenti dell'Università di Firenze per migliori tesi di laurea sulla cooperazione - Il 7 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, all’interno del Salone dello Studente, sono stati premiati i vincitori del bando per le migliori tesi di laurea sulla cooperazione promosso da ... gonews.it scrive

Premi laurea: tutti bandi attivi e come partecipare - Di seguito i più interessanti bandi attivi in Italia. Premi laurea, Università di Catania Attualmente presso l’Università di Catania è attivo solo un premio laurea relativo a tesi su ... Scrive catania.liveuniversity.it

VIDEO TESI BANDO RIUSO