Firenze l’Rsa diventa galleria d’arte

A Gavinana, l’RSA San Giuseppe si trasforma in una galleria d’arte vivente, dove ogni parete e ogni angolo raccontano storie di creatività e passione. Gli anziani, veri protagonisti, esprimono sé stessi attraverso opere uniche, dai quadri dipinti su lenzuola a meravigliosi paesaggi e animali. Un progetto che unisce cura, arte e comunità, dimostrando che anche nella terza età si può vivere un’esperienza ricca di colore e ispirazione.

Firenze, 6 giugno 2025 - L’ Rsa San Giuseppe a Gavinana (gestita dal Consorzio Zenit) è diventata una specie di museo. Quadri e opere d’arte dappertutto: nei corridoi, nelle stanze, in cucina, nelle sale comuni. Le opere esposte sono quelle realizzate dagli stessi anziani. Tra i fiori all’occhiello ci sono i quadri realizzati con lenzuola stese su manici di scopa e poi disegnate con dipinti affascinanti: paesaggi, fiori, animali, bambini, nature morte, autoritratti, ritratti tra cui quello di Papa Francesco con una colomba sulla spalla. Un lavoro complesso, quello che porta alla produzione dei quadri attraverso lenzuola e pezzetti di legno che vengono usati come cornici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l’Rsa diventa galleria d’arte

