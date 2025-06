Firenze cuori e voci per Vasco Rossi Migliaia in delirio per il secondo concerto al Visarno Arena

Firenze si accende di emozioni e cuori palpitanti, mentre migliaia di fan riempiono il Visarno Arena per il secondo incredibile concerto di Vasco Rossi. Un pubblico entusiasta, trasversale per età e background, canta a squarciagola i suoi successi senza tempo. La serata si infiamma con “Vita spericolata” e altri grandi classici, confermando ancora una volta l’irrilevabile magia di Vasco. La passione non ha confini e Firenze ne è la testimonianza vivente.

Firenze, 6 giugno 2025 – Il pubblico delle grandi occasioni. In 60mila per Vasco anche nella seconda serata di concerti al Visarno Arena. Un idolo, un’identità , una passione trasversale: giovani e meno giovani cantano a squarciagola successi intramontabili. “Vita spericolata”, subito un boato riempie di ritmo il cielo di Firenze. Poi “Vivere”, “Mi si escludeva”, “Gli spari sopra”. canzoni senza età che hanno conquistato (e continuano a farlo) generazioni e generazioni. Foto, magliette, manifesti, striscioni: il popolo del Kom entra rapido nell’Arena, come un fiume pieno di vita che scorre. Grande attesa, grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, cuori e voci per Vasco Rossi. Migliaia in delirio per il secondo concerto al Visarno Arena

