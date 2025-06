Firenze conclusa la seconda edizione di Renaissance in Economics – Manifesto for the New Economy

A Firenze si è conclusa con successo la seconda edizione di “Renaissance in Economics – Manifesto for the New Economy”, un evento che ha acceso il dibattito sul futuro dell’economia europea e sul ruolo del lavoro. Supportato da rinomate istituzioni accademiche, ha offerto spunti innovativi per ridefinire i paradigmi dell’insegnamento economico. Il fermento intellettuale alimenta la speranza di una rinascita concreta e consapevole, pronta a plasmare un domani più equo e sostenibile.

Si è conclusa a Firenze l'edizione 2025 di " Renaissance in Economics – Manifesto for the New Economy ", uno degli importanti eventi di avvicinamento al Festival Nazionale dell'Economia Civile, con il supporto di importanti istituzioni accademiche e scientifiche. Al centro della due giorni, una riflessione coraggiosa sul senso del lavoro, il futuro dell'economia europea e la necessità di ridefinire i paradigmi dell'insegnamento economico. Il lavoro come fonte di felicità e significato. Prendendo spunto dal World Happiness Report 2025, il convegno ha posto una domanda chiave: il lavoro contribuisce ancora alla felicità delle persone? Mentre il rapporto evidenzia elementi come la soddisfazione, l'autonomia e l'equilibrio vita-lavoro, i relatori hanno sottolineato la dimensione più profonda del "senso" del lavoro, inteso come esperienza personale, identitaria e trasformativa.

