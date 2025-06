Firenze agnello su un terrazzo | comincia a belare arrivano i carabinieri forestali

Un singolare episodio a Firenze: un agnello che belava su un terrazzo ha attirato l'attenzione dei carabinieri forestali, intervenuti dopo una segnalazione. La scoperta di questo ovino in buone condizioni di salute, ben rifornito di cibo e acqua, solleva interrogativi sulla tutela degli animali durante le festività . La vicenda rivela come il rispetto per la natura e gli animali sia una priorità che non può essere trascurata, anche nelle occasioni più tradizionali.

Firenze, 6 giugno 2025 – Un agnello bela su un terrazzo e scatta l'allarme. I carabinieri forestali, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti stamattina in un appartamento nel quartiere di Peretola, alla periferia di Firenze, e hanno scoperto l'ovino sul terrazzo. L'agnello dotato di provvista di cibo e acqua, era in buone condizioni di salute. Il timore dei denuncianti che l'animale potesse essere ucciso in occasione della festa musulmana del sacrificio che si celebra nella giornata di venerdì 6 giugno, sarebbe stato smentito dagli stessi proprietari secondo i quali l' agnello è destinato a essere regalato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, agnello su un terrazzo: comincia a belare, arrivano i carabinieri forestali

