Fipili | incidente fra 5 auto a Empoli traffico in tilt verso Firenze

Un pesante incidente coinvolge cinque auto sulla Fipili a Empoli, causando un blocco totale del traffico in direzione Firenze. Fortunatamente, i passeggeri sono usciti autonomamente e nessuno sembra aver riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e ripristinare la viabilità. La situazione resta sotto controllo, ma si prevedono lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Sul posto è intervenuta, alle 17, una squadra dei Vigili del fuoco ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli, gli occupanti erano già usciti tutti in autonomia

Ore 19.55. Incidente risolto, permangono 5 km di coda. Ore 19.40. In #FiPiLi, in direzione Firenze, 5 km di coda per incidente al km 49+000 tra Pontedera ovest-Ponsacco e Montopoli Valdarno. #BreakingNews #viabiliTOS Partecipa alla discussione

