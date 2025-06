FIP felina | impegno mantenuto Sottosegretario Gemmato firma circolare per consentire impiego Remdesivir ad uso veterinario

Il Sottosegretario Gemmato conferma il suo impegno per la salute felina firmando la circolare che autorizza l’uso del remdesivir in veterinaria per combattere la Peritonite Infettiva Felina. Un passo importante per offrire speranza a milioni di famiglie e tutelare il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Questa decisione rappresenta un sostegno concreto alla lotta contro questa grave malattia, rafforzando l’impegno dello Stato nella tutela animale.

“Ho firmato la circolare esplicativa, indirizzata ai medici veterinari e ai farmacisti, alle istituzioni e a tutti gli operatori del settore coinvolti, che autorizza l’utilizzo in deroga del farmaco Veklury, a base di remdesivir, per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP)” – annuncia il Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato. “Come promesso lo scorso 20 maggio, manteniamo l’impegno assunto verso milioni di famiglie italiane che convivono con un gatto, e verso il mondo dei volontari, dei gattili e dei professionisti che da anni attendono una risposta concreta per contrastare una malattia ad altissima letalità e per la quale invece è disponibile una cura efficace” – prosegue Gemmato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FIP felina: impegno mantenuto. Sottosegretario Gemmato firma circolare per consentire impiego Remdesivir ad uso veterinario

In questa notizia si parla di: Felina Impegno Sottosegretario Gemmato

