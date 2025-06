Fiorentina sessant’anni di fede gigliata | festa del Viola Club Careggi

Celebrando 60 anni di passione e fede gigliata, il Viola Club Careggi invita tutti i tifosi e gli appassionati a un pomeriggio indimenticabile nel cuore di Firenze. Un’occasione per rivivere emozioni, condividere ricordi e rafforzare il legame con la magica Fiorentina. Preparatevi a un evento ricco di testimonianze, musica e sorprese: il nostro amore viola si celebra insieme, perché questa storia non si ferma mai.

Firenze, 6 giugno 2025 – Domenica 8 giugno alle 17.30, presso la Società Mutuo Soccorso di Careggi, in via Cosimo il Vecchio 7 (parcheggio auto Ospedale Meyer, viale Pieraccini 24 con accesso diretto alla SMS) si terrà la festa per il 60° del Viola Club Careggi fondato negli stessi locali nel 1965. Pomeriggio viola nel giardino del Circolo con testimonianze, foto, striscioni, musica, partecipazione di ex calciatori viola e di chi in questi sessant’anni ha tenuto alto il labaro viola. A seguire, Apericena offerta dalla SMS Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, sessant’anni di fede gigliata: festa del Viola Club Careggi

Viola Careggi Sessant Anni

