Fiorentina Gudmundsson | "Potrei rimanere ma non dipende da me Il mio agente sa cosa voglio fare"

Albert Gudmundsson si apre in un’intervista a iPaper, offrendo uno sguardo sincero sul suo futuro e sui dubbi legati al mercato. Tra le voci di una possibile cessione e il desiderio di rimanere, il giocatore chiarisce: "Potrei rimanere, ma non dipende da me. Il mio agente sa cosa voglio fare." In un contesto di incertezza, le sue parole svelano emozioni e aspettative che tengono tutti col fiato sospeso.

Al centro di tante voci di mercato per un riscatto ancora in bilico, Albert Gudmundsson ha parlato in un`intervista a iPaper dove si è esposto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Gudmundsson Fiorentina Potrei

Fiorentina, Palladino: "Vediamo domani per Kean e Gudmundsson. Futuro? Parleremo con la società" - In attesa della sfida contro il Bologna, Raffaele Palladino ha commentato la situazione attuale della Fiorentina, reduce da una deludente sconfitta contro il Venezia.

Gudmundsson: l'ultimatum della Fiorentina - Albert Gudmundsson vuole la Fiorentina per ora, nonostante l'intreccio con l'Inter e la possibilità di uno scambio con Arnautovic, il cui entourage, come raccontato proprio da Firenzeviola.it era ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Fiorentina, in dubbio Kean e Gudmundsson - (Adnkronos) - Dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta di Venezia, la Fiorentina si appresta ... Anche oggi, infatti, Moise Kean e Albert Gudmundsson si sono allenati a parte. Riporta msn.com

Fiorentina-Lazio 2-1, Gudmundsson stende biancocelesti in rimonta - (Adnkronos) - La Fiorentina si impone al Franchi in rimonta 2-1 sulla Lazio grazie alla doppietta di Gudmundsson su calcio di rigore dopo il gol di Gila sul finale del primo tempo. Riporta msn.com