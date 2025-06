Fiorentina dal Cagliari all' Atalanta Il cammino viola con un finale in salita

Fiorentina, il suo cammino tra emozioni e sfide si prospetta ricco di insidie e attese. Dal difficile debutto a Cagliari, passando per l’incontro con l’Atalanta, fino a un finale in salita, la squadra viola affronta un percorso impegnativo che testerà forza e carattere. Con i playoff di Conference League nel mirino, questa stagione promette emozioni forti e sorprese. E allora, pronti a scoprire cosa riserverà il campionato?

Firenze, 6 giugno 2025 - Comincerà da Cagliari il prossimo 24 agosto (improbabili anticipi o posticipi) il campionato della Fiorentina. Al Teatro Regio di Parma è stato svelato questa sera tutto il calendario della prossima stagione. Appuntamento sempre molto atteso, anche per capire gli impegni della Fiorentina a cavallo del playoff di Conference League. Andata in programma il 21 agosto, ritorno il 28. In mezzo proprio la partita di Cagliari, dopo la seconda sfida europea i viola saranno di scena in casa del Torino il 31 agosto (qui sì, possibile il posticipo). Come chiesto dal club viola le prime due partite saranno disputate in trasferta per permettere agli operai di accelerare i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, dal Cagliari all'Atalanta. Il cammino viola con un finale in salita

