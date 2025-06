Fiorello ultima puntata de La Pennicanza | Tutto può succedere

Con il suo stile unico e imprevedibile, Fiorello ha conquistato il cuore degli ascoltatori con l'ultima puntata de La Pennicanza, trasmessa il 6 giugno. Anche se il sipario si è chiuso, il suo spirito di sorpresa rimane vivo: “Tutto può succedere”. E così, tra applausi e sorrisi, ci lasciamo con la speranza che questa non sia la fine, ma solo un nuovo inizio per le sue meravigliose avventure.

Fiorello chiude i battenti de La Pennicanza. Oggi 6 giugno è andata in onda l’ultima puntata. Ma lo showman lascia uno spiraglio: “ Tutto può succedere”. La promessa di Fiorello. Sono tre settimane per fare di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, un programma cult. Il pubblico non ha fatto in tempo ad abituarsi che ha già chiuso. Ma Fiorello lo aveva detto che non sarebbe durata a lungo. Così, La Pennicanza con la puntata di oggi chiude. Ma si parla di chiusura estiva. Infatti, Fiorello lascia aperta la speranza, che è quasi una promessa, dichiarando: “Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello, ultima puntata de La Pennicanza: “Tutto può succedere”

In questa notizia si parla di: Fiorello Pennicanza Ultima Puntata

Rai: Fiorello torna in onda con ‘Radio 2 Radio show la pennicanza’ - Fiorello torna su Radio2 con il nuovo programma ‘Radio2 Radio Show La Pennicanza’, affiancato da Fabrizio Biggio.

Un po’ di lezione di sano siciliano con @Fiorello Fiorello a “Non è un Paese per Giovani” con Massimo Cervelli e @Tommasolabate aspettando una nuova puntata di “Radio2 Radio Show LA PENNICANZA” dalle 13.45 su #RaiRadio2 Partecipa alla discussione

Non perderti una nuova puntata in diretta di “Radio2 Radio Show LA PENNICANZA” con @Fiorello e @fabriggio Dalle 13:45 Su Rai Radio2, sul canale 202, su Rai Play e Rai Play Sound Partecipa alla discussione

Fiorello non molla e continua la sua campagna pro Amadeus: «Questa casa aspetta te, lo sai, un giorno…» - Ultima puntata di La Pennicanza, il programma radiofonico che ha segnato il ritorno di Fiorello e Biggio in Rai. Una chiusura in bellezza con tanto di incursione e chiamata a sorpresa con ... Segnala msn.com

Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti: “puoi fare lo spot per il programma di Amadeus sul NOVE?” - Fiorello a La Pennicanza chiama in diretta Carlo Conti per una proposta davvero "particolare": uno spot per il nuovo programma di Amadeus sul Nove! Da superguidatv.it

Fiorello chiude La Pennicanza con Amadeus e proposta (tenerissima) di Bianca Guaccero. Le sue parole sul futuro in Rai - Nella puntata di oggi, venerdì 6 giugno, lo speaker Rai ha concluso con due imitazioni irresistibili di Al Bano e Zucchero. Poi la solita stoccata a De Martino. Come scrive libero.it

Il ritorno di Fiorello su Rai Radio 2, parte La pennicanza - La vita in diretta 20/05/2025