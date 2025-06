Fiorello spoilera in diretta il nuovo brano di Giorgia la reazione della cantante | Sei matto – Il video

Nell'ultimo emozionante episodio di La Pennicanza, Fiorello ha fatto il grande scoop, spoilerando in diretta il nuovo brano di Giorgia, scatenando la reazione sorpresa della cantante. Tra risate e colpi di scena, l’ultima puntata si conclude con un gran finale di stagione che lascia intendere un possibile ritorno in autunno. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo insieme il video che sta facendo discutere tutti!

Gran finale di stagione per La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio, che dopo tre settimane di comicità va in pausa estiva. Ma il congedo potrebbe non essere definitivo: «Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda a ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!», ha detto Fiorello, lasciando aperta la porta al ritorno. Tra i momenti più esilaranti dell’ultima puntata di stagione, la telefonata improvvisa a Giorgia, colta alla sprovvista – e in bagno – mentre Fiorello mandava in onda un inedito del suo nuovo album: «Ma come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito! Sei matto!», ha reagito la cantante tra le risate. 🔗 Leggi su Open.online