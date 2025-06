Fiorello a La Pennicanza chiama Giorgia e spoilera la sua nuova canzone la reazione della cantante | “Sei pazzo”

In un gesto inaspettato e pieno di spontaneità, Fiorello ha chiamato Giorgia in diretta a La Pennicanza, rivelando senza volerlo un spoiler sulla sua nuova canzone ancora inedita. La risposta della cantante, tra sorpresa e divertimento, ha conquistato i fan, aggiungendo un tocco di humor a questo momento già memorabile. Scopriamo cosa è successo e come Giorgia ha reagito a questa simpatica gaffe.

Rosario Fiorello durante lo show radiofonico La Pennicanza ha telefonato Giorgia in diretta e, durante la conversazione, ha spoilerato la nuova canzone della cantante, ancora in lavorazione. La reazione di Giorgia è stata pubblicata sul suo profilo Instagram con un video: "Oddio, levalo. Ma Fiore, sei pazzo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

