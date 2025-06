Finlandia-Olanda | le probabili formazioni

L'attesa per Finlandia-Olanda, valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, si infiamma: le due nazionali scenderanno in campo sabato 7 giugno alle 20.45 all’Olympiastadion di Helsinki, con l’obiettivo di consolidare le proprie ambizioni nel girone G. La Finlandia, desiderosa di confermarsi, affronta l'Olanda, che punta a mantenere il ritmo e avvicinarsi alla vetta. Ma quali sono le probabili formazioni? Scopriamolo adesso.

Gara valida per la terza giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. Ostacolo orange per i padroni di casa che vogliono tentano di mantenersi al secondo posto. Finlandia-Olanda si giocherĂ sabato 7 giugno 2025 alle ore 20.45 presso l’Olympiastadion di Helsinki FINLANDIA-OLANDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno iniziato piuttosto bene il loro percorso nel girone ottenendo una vittoria di misura a Malta e un pareggio in Lituania per 2-2. Grazie a questi 4 punti, la Nazionale di Friis è attualmente seconda, a meno due dal primo posto, occupato dalla Polonia a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Finlandia-Olanda: le probabili formazioni

