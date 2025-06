Finisce un’era sul Lago di Como | la storica azienda del Tasell acquisita da una società di hotel di lusso

Finisce un’epoca sul Lago di Como: dopo 130 anni di tradizione e passione, la storica azienda Tasell, simbolo della navigazione privata sul Lario, passa di mano. Il 24 marzo 2025 segna il momento in cui questa istituzione viene acquisita da un prestigioso gruppo di hotel di lusso, segnando un nuovo capitolo per la sua storia. È l'inizio di una rinascita, ma anche di una memoria che resterà viva nel cuore del lago e di chi lo ha amato.

C’è qualcosa di profondamente simbolico nel passaggio di testimone che si è consumato il 24 marzo 2025 sul Lago di Como. Dopo 130 anni di attività, la storica Tasell, azienda simbolo della navigazione privata sul Lario, non è più della famiglia Grammatica. Un nome che ha accompagnato generazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Finisce un’era sul Lago di Como: la storica azienda del Tasell acquisita da una società di hotel di lusso

