Finisce fuori strada ferito estratto dall’auto dai Vigili del Fuoco

Un incidente drammatico si è verificato ieri mattina lungo la Strada Provinciale Metaurense, alle porte di Fermignano, quando un uomo ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro una recinzione. La scena, impressionante, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo. Le sue condizioni, sebbene gravi, non sono apparse immediatamente critiche, offrendo speranza di un possibile recupero.

Incidente ieri mattina intorno alle 8.45 lungo la Strada Provinciale Metaurense, alle porte di Fermignano. Un uomo ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e schiantandosi contro una recinzione. L'impatto è stato violento. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il conducente dall'abitacolo. L'uomo era rimasto bloccato all'interno della vettura. Le condizioni del ferito sono apparse serie ma non critiche. Per precauzione è stato richiesto l'intervento dell' eliambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

