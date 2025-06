Finge malori continui per uscire dai domiciliari | voleva eludere controlli e contattare l’ex a Gela

Un 38enne siciliano, sottoposto a domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex, ha escogitato un piano astuto ma rischioso: fingere malori continui per uscire di casa e tentare di contattarla a Gela. Le sue finzioni sono state scoperte, portandolo dritto in carcere. La sua storia mette in luce le conseguenze di scelte sbagliate e la determinazione della giustizia nel tutelare le vittime. Continua a leggere.

Un 38enne siciliano, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex, ha simulato malori per farsi portare in ospedale fino a tre volte al giorno. Ogni volta la prognosi era “zero giorni”, senza reali patologie. Arrestato e portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Malori Domiciliari Finge Continui

Finge malori continui per uscire dai domiciliari: voleva eludere controlli e contattare l’ex a Gela - Un 38enne siciliano, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex, ha simulato malori per farsi portare in ... fanpage.it scrive

Finge 15 malori in 12 giorni solo per allontarsi dai domiciliari: gelese finisce in carcere - La polizia ha appurato che chiamare il 118 era solo un espediente per lasciare la casa e continuare a tormentare la sua ex ... Da lasicilia.it

Finge malori per uscire dai domiciliari, arrestato a Gela - In 12 giorni ha chiamato il 118 ben 15 volte per uscire di casa e contattare la ex che non poteva chiamare e alla quale non poteva avvicinarsi ... Come scrive ragusah24.it