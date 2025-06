Fine settimana a Gallipoli con la quarta edizione della Notte Blu Ecofestival

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile a Gallipoli, dove il cuore pulsante dell'estate si combina con l'impegno per la sostenibilità. La quarta edizione della Notte Blu EcoFestival, in programma sabato 7 giugno, trasforma la città in un palcoscenico di musica, luci e consapevolezza ambientale. Un'occasione unica per divertirsi, scoprire e contribuire alla tutela del nostro pianeta. Non perdere questa straordinaria festa di cultura e impegno che renderà il fine settimana speciale!

GALLIPOLI – Nella giornata di sabato, 7 giugno, a Gallipoli torna la quarta edizione dell'appuntamento dedicato all'ambiente e al divertimento. La città bella si accende di musica, luci e consapevolezza con la Notte Blu, un grande evento diffuso che unisce intrattenimento, cultura ambientale.

