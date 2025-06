Finals Oklahoma City-Indiana | chi vince diventa per la prima volta campione Nba

Stasera apre lo spettacolo tra Oklahoma City e Indiana, una sfida che deciderà il primo campione NBA della stagione! I Thunder, favoriti sulla carta, e i sorprendenti Pacers sono pronti a scrivere la loro storia. Con Gilgeous-Alexander e Haliburton in prima linea, e Caruso e Toppin pronti a sorprendere, questa finale promette emozioni incredibili. Chi alzerà il trofeo? La partita è tutta da vivere!

Questa notte c'è Gara 1. I Thunder sono i favoriti, i Pacers la squadra rivelazione. Gilgeous-Alexander e Haliburton gli uomini chiave, Caruso e Toppin i fattori x. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finals, Oklahoma City-Indiana: chi vince diventa per la prima volta campione Nba

In questa notizia si parla di: Finals Oklahoma City Indiana

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

NBA Finals 25 TABELONE #indianapacers recupera da -15 e vince gara-1 a Oklahoma City #nba #basket #playoff #nba2025 #nbafinals #nbafinales2025 #theonetv7 #NBAPlayoffs #Thunder #pacers Seguteci su @theonetv7 Partecipa alla discussione

NBA Finals #Haliburton allo scadere! È rimonta folle in Gara-1: Indiana piega Oklahoma City 110-111 #nbaFinals #basket #playoff #nba2025 #nbafinales2025 #theonetv7 #NBAPlayoffs #Thunder #Pacers Seguteci su @theonetv7 Partecipa alla discussione

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 111-110 highlights: Haliburton la vince in rimonta! – VIDEO - Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 111-110 highlights: ennesimo comeback dei gialloblu che scrivono la storia. Si legge su generationsport.it

Haliburton allo scadere! È rimonta folle in Gara-1: Indiana piega Oklahoma City 110-111 - Incredibile, assolutamente incredibile. Le Nba Finals si aprono con una partita senza senso che Indiana vince con il solito canestro allo scadere di Haliburton, oramai un classico di questa postseason ... Lo riporta gazzetta.it

NBA Finals | Il buzzer di Haliburton per la rapina dei Pacers a Oklahoma City - In un Paycom Center incandescente, i Thunder lasciano i primi 3' Indiana senza canestro (7-0). E' un preludio di intensità a cui Siakam si ribella, ma un secondo affondo ... Lo riporta pianetabasket.com

Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers Full Game 1 Highlights - June 5, 2025 | 2025 NBA Finals