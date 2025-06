Finalmente un biglietto unico per entrare nei musei cittadini

godere delle meraviglie culturali di Lucca senza stress e complicazioni. Questo innovativo biglietto unico rappresenta un passo importante verso una fruizione più semplice e accessibile dei tesori della città, promuovendo il patrimonio locale con un sistema pratico e moderno. Con l’imminente incontro, si avvicina una svolta che potrebbe trasformare definitivamente il modo in cui cittadini e visitatori vivono e scoprono la storia lucchese.

Trent’anni, forse più. Ma stavolta sembra davvero l’occasione giusta per dotare Lucca di un biglietto unico in grado di garantire l’accesso a tutti i musei cittadini. Nella prossima settimana si dovrebbe tenere la terza riunione tra tutti gli enti, associazioni, istituzioni e privati che gestiscono spazi museali a Lucca per provare a definire, una volta per tutte, un canovaccio di regole in grado di consentire a turisti ma anche residenti di accedere con un unico pagamento a tutte le strutture museali che come noto hanno proprietà diverse, un aspetto questo che ha finito per impedire per lunghissimo tempo la possibilità di trovare una sintesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finalmente un biglietto unico per entrare nei musei cittadini

