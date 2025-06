Finalmente sono state stabilite le date di Sanremo 2026 slittate per le Olimpiadi

Finalmente sono state stabilite le date del Festival di Sanremo 2026, ora più che mai atteso dal pubblico italiano. Dopo il dubbio iniziale sulla sovrapposizione con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Rai ha scelto di programmare con cura questo evento tanto amato, in un periodo strategico. La sfida sarà grande, ma la passione per la musica e lo sport saprà unire gli italiani in un mix unico di emozioni. La Rai è l’azienda che manderà in onda...

Finalmente sono state stabilite le date nelle quali si svolgerà il Festival di Sanremo 2026. Il dilemma era sorto subito dopo la fine della kermesse nel 2025, quando si era posto il dubbio su come avrebbe fatto la Rai a gestire due eventi enormi nello stesso periodo. E i due eventi sono proprio il Festival di Sanremo 2026 e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Olimpiadi che si terranno dal 2 al 22 febbraio 2026. La Rai è l'azienda che manderà in onda entrambi e quindi sin da subito è risultato chiaro che una soluzione sarebbe stata necessaria. Ecco quindi le date ufficiali: il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

