finalmente è il momento dell album di remix di madonna veronica electronica

I fan di Madonna hanno atteso a lungo l’arrivo dell’album Veronica Electronica, che la Regina Del Pop aveva tenuto nel cassetto da anni. Risale 1998 la nascita del progetto, come lavoro in studio vicino a Ray of Light, pubblicato nello tesso anno. Ideato come un Lp di remix, Veronica Electronica era stato messo da parte per via del grande successo del settimo album che ha venduto oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo ed ha conquistato quattro Grammy. A distanza di 27 anni, l’artista ha annunciato che l’album sarà pubblicato il prossimo 25 luglio. In Veronica Electronica saranno presenti remix inediti e rarità della tracklist di Ray Of Light, come la club version di Peter Rauhofer, il produttore William Orbit, Sasha, BT e Victor Calderone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it