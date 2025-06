Finalissima al cardiopalma per C’era una Volta | trionfa la Rita Levi Montalcini di Afragola

Una sfida avvincente, ricca di suspense e colpi di scena, ha incoronato la scuola Rita Levi Montalcini di Afragola come vincitrice della 22ª edizione di “C’era una Volta”. Un traguardo emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La finalissima, trasmessa dal cuore del Parco Commerciale Piazzetta Basile, ha dimostrato ancora una volta quanto la fantasia possa unire e ispirare comunità e giovani talenti.

GIUGLIANO – Una vittoria al fotofinish, carica di emozioni e colpi di scena. È la scuola Rita Levi Montalcini di Afragola ad aggiudicarsi la 22esima edizione di "C'era una Volta", lo storico format televisivo di TeleClub Italia ispirato alle fiabe di Giovan Battista Basile. La finalissima, trasmessa come sempre da Piazzetta Basile nel Parco Commerciale

In questa notizia si parla di: Finalissima Volta Rita Levi

