Finale Poule Scudetto Serie D | Siracusa e Livorno si sfidano a Teramo

un clima di grande festa e competizione tra tifosi e appassionati, pronti a sostenere con passione le proprie squadre. La finale della Poule Scudetto promette emozioni intense e un vero spettacolo di calcio dilettantistico, celebrando il valore del talento e della dedizione nel cuore del pallone italiano. Ci sarĂ da vivere un appuntamento indimenticabile, che scriverĂ una pagina importante nella storia del calcio di Serie D.

Ci saranno anche i dirigenti dell'Atletico Ascoli domenica a Teramo per la finale della Poule Scudetto di Serie D per il titolo di Campione d'Italia Dilettanti, tra Siracusa e Livorno che si disputerĂ allo stadio 'Gaetano Bonolis'. L'occasione per vedere all'opera i calciatori delle due migliori squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D e sono state promosse i Serie C, è d'altronde troppo ghiotta per essere sprecata. Ci sarĂ certamente il direttore sportivo Mario Marzetti con mister Simone Seccardini e probabilmente qualche altro membro dello staff. La finale sarĂ a gara secca, opzione preferita rispetto all'ipotesi iniziale di una doppia sfida andata e ritorno (8 e 11 giugno, ndr).