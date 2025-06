Fimaa Campania-Distretto di Napoli Convegno sull’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025

Giovedì 12 giugno alle 09:30, il Polo Artistico Culturale “In Arte Vesuvio” a Napoli ospiterà un importante convegno organizzato da Fimaa Campania, dedicato alla presentazione dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025. Curato da Pietro Ciavola e edito da New Media, l’evento rappresenta un’opportunità unica per professionisti e stakeholder di approfondire le tendenze e le analisi del mercato immobiliare. Un incontro imperdibile per anticipare il futuro del settore!

Giovedì 12 giugno alle 09:30, presso il Polo Artistico Culturale e d’Intrattenimento “In Arte Vesuvio” in via Nazario Sauro, 23, Fimaa Campania distretto di Napoli organizza un convegno dedicato alla presentazione dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari 2025, edito da New Media e curato da Pietro Ciavola. Un appuntamento rivolto a professionisti, operatori del settore immobiliare, istituzioni e stakeholder interessati all’analisi e alle prospettive del mercato immobiliare campano e nazionale. Valori Metroquadro, una realtà editoriale edita da New Media srl in piena sinergia con Fimaa Campania – Distretto Napoli, rappresenta oggi il punto di riferimento principale a Napoli e provincia sia per chi desidera acquistare sia per chi intende vendere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it