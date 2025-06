film sugli orsetti del cuore in arrivo

Preparati a riscoprire il magico mondo degli Orsetti del Cuore, iconici protagonisti degli anni ’80 che tornano sul grande schermo in una veste tutta nuova. La Warner Bros. ha annunciato un emozionante film live-action/animato, diretto da Josh Greenbaum, famoso per le sue commedie coinvolgenti. Un mix di nostalgia e innovazione che promette di conquistare vecchi e nuovi fan. Il ritorno di questi cari amici è alle porte, pronto a emozionare…

annuncio di un nuovo film live-actionanimato dedicato agli orsetti del cuore. Una delle icone degli anni '80 sta per tornare sul grande schermo con un progetto che combina elementi di live-action e animazione. La Warner Bros. ha avviato lo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato agli Orsetti del Cuore, personaggi amatissimi che hanno conquistato diverse generazioni. Il film sarà diretto da Josh Greenbaum, regista noto per commedie come Strays e Barb and Star Go to Vista Del Mar. Attualmente, il progetto si trova nelle prime fasi di produzione, senza ancora una sceneggiatura definitiva o dettagli sulla trama.