Film fumetti e giochi 2025 | programma e ospiti svelati

Milano si prepara a vivere un evento imperdibile dedicato a film, fumetti e giochi: il programma 2025, con premi, appuntamenti e ospiti internazionali, sta per essere svelato. Organizzato da Duesse Media Network, l’evento si terrà presso il Superstudio Più di Viale Tortona il 7 e 8 giugno, attirando appassionati da tutto il mondo. Un’occasione unica per immergersi nella cultura pop e scoprire cosa ci riserva questa grande manifestazione.

Milano si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo dedicato alla cultura pop, con una programmazione ricca di appuntamenti, premi e ospiti internazionali. La manifestazione, organizzata da Duesse Media Network e giunta alla sua edizione 2025, si svolgerà presso il Superstudio Più di Viale Tortona nei giorni di sabato 7 e domenica 8 giugno. Questa kermesse rappresenta un punto di riferimento per appassionati di cinema, fumetti, videogiochi, cosplay e cultura digitale. best movie awards 2025: i premi principali. cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Il palco principale dell’evento sarà teatro della cerimonia dei Best Movie Awards, che premiano le personalità più influenti del settore dello spettacolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it