Film di Portal | Dan Trachtenberg frena sull’adattamento del videogioco cult

Il mondo di Portal, uno dei videogiochi più amati e innovativi, potrebbe non vedere mai il suo grande schermo. Dan Trachtenberg, regista noto per "No Escape", ha recentemente frenato le speranze dei fan riguardo all’adattamento cinematografico del cult, lasciando intendere che non ci sono piani concreti in vista. La domanda ora è: il portale si chiuderà prima di aprirsi? Resta da scoprire se un giorno potremo attraversare questa porta virtuale.

Il regista del corto "No Escape" torna a parlare della possibilità di vedere Portal al cinema, ma le sue parole non sembrano incoraggianti per i fan. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Film di Portal: Dan Trachtenberg frena sull’adattamento del videogioco cult

In questa notizia si parla di: Portal Film Trachtenberg Frena

Il futuro di Portal: Dan Trachtenberg parla del film mai realizzato - Dan Trachtenberg, regista di "Portal: No Escape", esprime rassegnazione sul progetto di adattamento cinematografico di "Portal", attualmente in stallo, mentre i fan continuano a sperare in sviluppi fu ... Scrive ecodelcinema.com

Portal: il regista di Predator farà il film? Ecco cosa ha detto - Dan Trachtenberg si sbottona un po' sul possibile adattamento di Portal: da anni i fan attendono aggiornamenti e finalmente il regista ha parlato. Lo riporta cinema.everyeye.it

Side Quest - Portal: No Escape - The Live Action Short Film by Dan Trachtenberg - Aggiungi una trama nella tua linguaJoin our Receding Renegades as they take a look at Dan Trachtenberg's popular and career launching Portal fan film. Journey down this LANE and pay atTENtion as Guðni ... Riporta imdb.com