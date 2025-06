Film Commission Fanchi al timone | Così rilanceremo le produzioni

Mariagrazia Fanchi, alla guida della Lombardia Film Commission, porta un mix di esperienza accademica e passione per il settore audiovisivo. La sua nomina rappresenta un passo importante per rilanciare le produzioni cinematografiche in regione, con una visione innovativa e strategica. Con il suo entusiasmo e competenza, Fanchi si prepara a scrivere un nuovo capitolo, rafforzando la collaborazione tra università, industria e territorio. Così rilanceremo le produzioni…

Mariagrazia Fanchi direttrice di Almed - l’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica - è la nuova presidente della Lombardia Film Commission. Prima presidente donna in 25 anni di attività della Fondazione. E arriva dal mondo accademico. Cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico? "Ci ho pensato molto. Mi sono sempre occupata di ricerca e di attività organizzative e gestionali, che credo possano aiutare in questo incarico. In entrambe le realtà ci sono lavoratori dietro le quinte, bravi e capaci, con davanti una montagna di lavoro. La Film Commision è stata rallentata dagli eventi degli ultimi anni, non certo indifferenti, che hanno inciso sulle attività correnti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Film Commission, Fanchi al timone: "Così rilanceremo le produzioni"

