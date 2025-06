Figli di coppie omogenitoriali | sì di Treviso alla decisione della Corte Costituzionale

La recente decisione di Treviso di procedere con la formazione degli atti per riconoscere i figli di coppie omogenitoriali segna un passo importante nel panorama italiano. Mentre Venezia si muove in una direzione, questa scelta evidenzia come le questioni di diritti civili siano al centro del dibattito e delle nuove sfide legislative. Resta da vedere quale impatto avranno queste decisioni sulla tutela dei diritti e sull'evoluzione della società.

Si dirà che si tratta di un mera decisione in conformità con le sentenze di quest'anno della Corte Costituzionale. Resta in fatto che, diversamente da quanto sta facendo ad esempio il comune di Venezia (dello stesso orientamento politico) Treviso ha deciso che procederà alla formazione degli atti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Figli di coppie omogenitoriali: "sì" di Treviso alla decisione della Corte Costituzionale

In questa notizia si parla di: Treviso Decisione Corte Costituzionale

