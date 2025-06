Fiesole bus turistico in fiamme

Un’immagine preoccupante scuote questa tranquilla mattina a Fiesole: un bus turistico in fiamme lungo via del Salviatino. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, e il conducente ha prontamente segnalato l’incendio. I vigili del fuoco sono già all’opera per domare le fiamme, mentre le autorità locali coordinano le operazioni di gestione dell’emergenza. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità mentre si indaga sulle cause di questo episodio inatteso.

Firenze, 6 giugno 2025 – Un bus ha preso fuoco in mattinata nel comune di Fiesole in via del Salviatino. I vigili del fuoco hanno iniziato lo spegnimento del bus turistico avvolto dalle fiamme nella parte posteriore dell’automezzo. Al momento dell’evento a bordo c’era solo il conducente che ha fatto la segnalazione. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto richiesto l’intervento della Polizia locale dei comuni di Fiesole e di Firenze per la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, bus turistico in fiamme

In questa notizia si parla di: Firenze Fiesole Fiamme Turistico

A fuoco pullman turistico a Fiesole, nessun ferito - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 9:50 in via del Salviatino a Fiesole (Firenze), per un incendio di un pullman turistico. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Bus turistico in fiamme a Fiesole: intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito - Paura questa mattina in Via del Salviatino, nel comune di Fiesole, dove un bus turistico ha preso fuoco intorno alle 9:50. Sul posto sono intervenuti ... Riporta gonews.it

Bus turistico s'incendia in mezzo di strada - FIESOLE: E' stato il conducente del torpedone a lanciare l'allarme attivando i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale ... Lo riporta toscanamedianews.it

Rocco prepara la BRUSCHETTA TOSCANA a Fiesole tra le COLONNE ETRUSCHE + vista panoramica di Firenze!