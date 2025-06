Fiere a Vicenzaoro September 2025 brilla filiera del gioiello con 1 200 brand espositori da 30 Paesi

Preparati a vivere un'esperienza straordinaria: Vicenzaoro September 2025 si trasformerà nel palcoscenico mondiale della gioielleria, con 1.200 brand da 30 paesi pronti a brillare. L’evento, dal 5 al 9 settembre, promette innovazione, eleganza e nuove opportunità di business in un’atmosfera unica. Un appuntamento imperdibile per chi desidera essere protagonista nel mondo del gioiello. La fiera sarà l’occasione perfetta per scoprire le ultime tendenze e consolidare relazioni internazionali.

"Brillerà tutta la filiera del gioiello e dell'oreficeria a Vicenzaoro, dal 5 al 9 settembre prossimi". Ad annunciarlo Matteo Farsura, global exhibition manager della jewellery & fashion division di Italian Exhibition Group (Ieg). Il quartiere fieristico vicentino si aprirà a 1.200 brand espositori da 30 Paesi per il business internazionale.

