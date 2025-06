Fiera del Molinello 2 giorni di festa fra divertimento e beneficenza

Preparati a vivere due giorni di entusiasmo, solidarietà e tradizione alla 37ª Fiera del Molinello! A Vezzano Ligure, questo evento unisce divertimento, cultura e beneficenza in un’atmosfera unica, grazie alle iniziative promosse da Comune, Parrocchia e associazioni locali. Domani la festa inizierà alle 9:00, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per grandi e piccini: non perdere l’occasione di partecipare a questa splendida tradizione!

Vezzano Ligure, 6 giugno 2025 – Tutto pronto per la 37ª edizione della Fiera del Molinello in programma domani e domenica: nell’occasione Comune di Vezzano Ligure, Parrocchia del Molinello, Proloco, Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure e Associazione umanitaria ’Amici del Parco-ItaliaMadagascar’ organizzano una serie di iniziative che faranno da cornice alla tradizionale fiera con bancarelle e banchi gastronomici. Domani la festa inizierà alle 15 con il laboratorio per bambini a cura dell’associazione ’Crescere Insieme’ sul sagrato del Santuario, alle 17 mostra di pittura della scuola ’L’Accademia del Colore’ del Maestro Luciano Viani e la mostra personale del pittore Valter Orlandi nella sala della Stazione, alle 18 aperitivo con il pittore Viani che aprirà la mostra personale nella Sala del Bar Ravenna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera del Molinello, 2 giorni di festa fra divertimento e beneficenza

