fibrosi cistica e gravidanza possibilità sempre più concreta

Negli ultimi anni, le prospettive di gravidanza nelle donne con fibrosi cistica sono cambiate radicalmente, grazie ai farmaci modulatori che contrastano le cause alla radice della malattia. Dal 2019, i casi di gravidanze sono più che raddoppiati, offrendo speranza e nuove possibilità di vita alle future mamme. Durante il XXIII Seminario della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica a Jesolo, si è sottolineata l’importanza di questa svolta: un passo avanti verso una cura per tutti.

Dal 2019 a oggi il numero di gravidanze nelle donne affette da fibrosi cistica è più che raddoppiato, grazie all’arrivo dei farmaci modulatori, molecole in grado di contrastare le conseguenze del difetto genetico alla base della patologia. Il tema è stato affrontato a Jesolo (Venezia), in occasione del XXIII Seminario della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS “Insieme nella ricerca verso una cura per tutti. Vecchia e nuova fibrosi cistica, c’è ancora molto da fare per il mondo della ricerca ”(nella foto). L’evento è l’appuntamento annuale in cui Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) presenta i progressi della ricerca – oltre a discutere delle sfide ancora aperte per contrastare sintomi, complicanze e per trovare una cura risolutiva per questa malattia, purtroppo ancora assente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net