Fiat al fianco di Green&Blue Festival

TORINO (ITALPRESS) – FIAT partecipa a “Green&Blue”, il Festival italiano della sostenibilità in programma a Milano dal 5 al 7 giugno, portando all’attenzione del pubblico la propria visione di mobilità decarbonizzata, accessibile e condivisa. In qualità di Partner automobilistico, la presenza del brand italiano nasce dalla consapevolezza che il passaggio all’elettrico non può essere considerato come una semplice sostituzione tecnologica. Al contrario, è un’evoluzione che comporta una sinergia tra attori di settori diversi – industriale, istituzionale e dei servizi – unita a un radicale cambiamento culturale da parte della collettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

